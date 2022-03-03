Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten Eleşkirt ilçesine ziyaret

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'tan ilçede yürütülen proje ve çalışmaları hakkında bilgiler alarak bir süre görüştü. Daha sonra Atatürk İlkokulu'na geçen Kökrek, birinci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin okuma etkinliklerine katılarak sevinçlerine ortak oldu. Ardından öğretmenlerle toplantı yaparak bir süre sohbet eden Kökrek, buradan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Aynı lisede ilçedeki okul müdürleri ile kazanım değerlendirme sınavlarının sonuçları masaya yatırıldı. Toplantıda, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği', okuma becerileri kapsamında okuma yazma bilmeyen öğrencilere ilişkin yürütülen çalışmalar, öğrencilerin kendi düzeylerinde okuma yazma bilmeleri, matematikte dört işlemi kendi seviyelerine uygun düzeyde bilmeleri gibi konular ele alındı.