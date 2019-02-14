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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin aday öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kent merkezinde görev yapan aday öğretmenlerle bir araya geldi.


Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Allahverdi Güzelyüz ve aday öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlik mesleğine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.


Öğretmenlerin ülkeye faydalı çocuklar yetiştireceğine inandığını aktaran Tekin,”Öğrencilerinizin iyiliklerini açığa çıkartın. Önce insan sonra öğretmen olan bizlerin birinci tür ilgiyi çevremizdekilere göstermek gibi bir erdemimiz olmalıdır. İnsanlar üzerinde olumlu bir etki bırakmak durumundayız. Öğrenciye sunulabilecek en güzel iyiliklerden biri onları dinlemektir. Öğretmenlik, stresi yoğun olan bir meslektir. Gerek okul yaşantımızda gerekse okul dışı yaşantımızda sakin olmayı başarabilmek birçok sorunu çözmenin en büyük yardımcısıdır”dedi.

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