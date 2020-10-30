Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere ödüllerini verdi. Öğrencilerin başarılarının devamını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, katılımcıların Cumhuriyet Bayramını kutladı.