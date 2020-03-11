İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin başarılı sporcuları kabul etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcuları makamında kabul etti.


Tokat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Merkez Kasım Bayram Ortaokulu öğrencileri 38 kiloda Cihan Elkatmış ve 44 kiloda Cihat Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, Türkiye Şampiyonasında derece yapmalarından dolayı sporculara teşekkür etti. Sporcularla bir süre sohbet eden Tekin, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.