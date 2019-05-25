Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Diyadin ilçesini ziyaret etti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesindeki okul ziyaretleri devam ediyor. Diyadin İlçesi ziyaretinde Kuşburnu İlkokulu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tekin, ilk olarak öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi. Gösterilerin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Görsel Sanatlar" sergisini gezen Tekin, öğretmen ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı. Kuşburnu İlkokulu ziyaretinin ardından Tekin ile Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Ulukent Ortaokulu'nu ziyaret ederek sergi açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından sergiyi gezerek bilgi alan Tekin, Diyadin ilçesinden ayrıldı.