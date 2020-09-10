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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Doğubayazıt Kaymakamı Akpınar'a “Hayırlı olsun” ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar’ı makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar'ı makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda Doğubayazıt Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar'ın yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğubayazıt Kaymakamı Akpınar, ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen de eşlik etti.

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