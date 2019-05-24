Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Eğitim yöneticileriyle bir araya geldi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında “ İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri” toplantıları gerçekleştirildi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında ilk olarak Bilim Sanat Merkezi toplantı salonunda “İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri” toplantısı yapıldı. Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve 7 ilçenin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönemin değerlendirilmesi yapıldı. İlçe milli eğitim müdürlerinden ilçede yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra Halk Merkezi salonunda il merkezinde bulunan okullarda görevli okul müdürleriyle bir araya geldi. Okul müdürlerinin sorun ve taleplerinin dinlenildiği toplantı görüş ve öneriler ile son buldu.