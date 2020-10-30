Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Göç İdaresi Müdürü Yumak'a plaket verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okullarda yaptıkları dezenfekte çalışmalarından dolayı İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak'a plaket verdi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, okullarda yaptıkları dezenfekte çalışmalarından dolayı İl Göç İdaresi Müdürü Yumak'a plaket veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışmaları kapsamında okullarımızda yaptıkları dezenfekte çalışmalarından dolayı İl Göç İdaresi Müdürü Sayın Mücahit Yumak ve ekibine teşekkür ederim" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Göç İdaresi Müdürü Yumak, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza ışık olmaya devam edeceğiz. Eğitime her konuda destek ve katkı sağlayacağız. Ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Faruk Tekin'e teşekkür ederim" dedi.