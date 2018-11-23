Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, emekli öğretmeni unutmadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında 78 yaşındaki emekli öğretmen Muhyettin Çolak'ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürleri Mehmet Demir ve Selahattin Bilgiç ile birlikte “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında Alpaslan Mahallesinde oturan 78 yaşındaki emekli öğretmen Muhyettin Çolak'ı evinde ziyaret ederek elini öptü. Emekli öğretmen Çolak'a çiçek ve çeşitli hediyeler taktim eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenler gününü kutladı. 33 yılda yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Çolak'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, emekli öğretmen Çolak'ın öğretmenlik anılarını keyifle dinledi. Duygulu anların yaşandığı ziyaret esnasında emekli öğretmen Çolak, bu anlamlı günde kendisini unutmayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ve gelen diğer yöneticilere teşekkür etti.