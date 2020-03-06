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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kadınlar Günü'nü Kutladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolasıyla kurumda görev yapan bayan personellerle yemekte bir araya gelerek ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolasıyla kurumda görev yapan bayan personellerle yemekte bir araya gelerek ‘Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlenen yemeğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve kurumda görev yapan bayan personeller katıldı. Yemek öncesi bayan personellere gül dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bayan personellerin tek tek ‘Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadının anne olduğunu, şefkatin, merhametin, fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Tekin,”Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım”dedi.

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