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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kaza geçiren okul yöneticisini ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Diyadin ilçesinde trafik kazası geçiren Melik Özmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şakir Demir'i tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Demir'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Tekin, Demir ile bir süre sohbet etti.

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