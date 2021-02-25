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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, köy okullarını ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla il merkezi ile Hamur ilçesindeki köy okullarını ziyaret etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla il merkezi ile Hamur ilçesindeki köy okullarında incelemede bulundu, idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Köy okullarında sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”Ziyaretlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik, eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da okulları ziyarete devam edeceğiz”dedi.

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