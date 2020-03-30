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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşıyla destek oldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz" dedi.

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