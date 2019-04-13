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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Tekin, öğretmenler odasına öğretmenlerle biraraya geldi. Öğretmenlere hitaben konuşan Tekin,”Mesleğinizi yaparken heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Öğrencilerinizi sevin, onların iyi birer vatandaş olarak yetişmesi için elinizden gelen katkıyı sağlayın. Sadece teorik eğitimde değil; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de öğrencilerinizin en iyi şekilde yetişmesi noktasında onları ilgi duydukları alanlara yönlendirin. Mesleğinizde başarılı olabilmek için de kendinizi sürekli yenileyin ve geliştirin”dedi.

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