Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin okulları ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İMKB Gazi İlkokulu, Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu, Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu ve Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulu'nu ziyaret ederek idarecilerden okulların durumu hakkında bilgiler aldı. Sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenler ile bir süre görüştü. Her zaman okul idarecilerin ve öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirten Tekin, daha iyi eğitim vermek için sık sık okul idarecileri, öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldiklerini, sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.