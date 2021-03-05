Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Patnos ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Çocuklarımızın; hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek, bilgi ve donanıma sahip olmaları, dinamik ve açık fikirli aynı zamanda ahlaki ve kültürel yönden gelişmiş, okuyan, düşünen ve öğrendiklerini ülkesi, milleti ve kendisi yararına rahatça uygulayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için hayati derecede önemlidir”dedi. Daha sonra okul pansiyonlarında incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, yeni okul yapılması planlanan arsaları inceledi.