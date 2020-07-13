İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ali Osman Eytemiş için taziye mesajı yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, “İlimiz Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ali Osman Eytemiş, sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.