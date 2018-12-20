Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sosyal medyadan gelen daveti kırmadı

Murat Mahallesinde oturan Emir Kuzu, sosyal medyadan “Müdürüm, ne öğrenciyiz, ne öğretmen herkesin ziyaretine gidiyorsunuz. Buyurun bir gün de biz sizi bekliyoruz. Davetimizi geri çevirmezseniz seviniriz” paylaşımı yaparak evine davet etti. Ev davetini kırmayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte akşam mesai sonrası Murat Mahallesinde ikamet eden Emir Kuzu ve ailesini ziyaret etti. Emir Kuzu'nun annesine çiçek ve hediye veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda içilen çaylar sonrası Kuzu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kuzu ailesinin kendisini sosyal medya aracılığı ile evine davet ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Bizi evlerine davet eden Emir Kuzu ve ailesine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum, fırsat buldukça öğrencilerimizi, ailelerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi.