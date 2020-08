Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı'ya yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerle e-konferans yoluyla buluştu.

Ağrı'ya yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerle e-konferans yoluyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlere yeni görevlerinde başarılar diledi. Eğitimde başarının arttırılmasında öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Bizim medeniyetimiz bilim ve bilgi üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir. Milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın yolu eğitimdir. Çocuklarımıza vatan, bayrak ve millet sevgisini mutlaka anlatmalıyız. Öğretmenin rolü sadece okul ve eğitim kurallarıyla sınırlı kalmamalı, her yerde ve her fırsatta gönül gücüyle yapacağı bir yaşam biçimi olmalıdır”dedi.

“Öğretmenliği diğer mesleklerden farklı kılan öğrencilerin keşfedilmeyen kabiliyetleri keşfetmesi ve potansiyelini ortaya çıkarmasıdır” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,”Öğretmenlik her insanın hayatında derin izler bırakan bir meslek, bu açıdan bizler hedefi olan öğretmenler olmalıyız. Hedefimiz her şeyden önce doğru ve güzel insan yetiştirmektir. Öğretmen toplumda doğru model olan, insanlara verdiği umut, aşıladığı sevgi ve saygı ile fark oluşturarak izler bırakmalıdır. Görüşümüz ve ideolojimiz ne olursa olsun, farklılıklarımızın bizim kültür zenginliğimiz olduğunu, toplumun her kesimine, birbirimize göstereceğimiz sevgi ve saygı ile örnek olmalıyız. Çünkü öğretmen toplumun manevi mimarıdır”dedi.

Öğretmenlere her zaman kapısının açık olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.