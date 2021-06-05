Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yarışmalarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ‘XVII Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda biyoloji alanında Türkiye birincileri ile ‘Çizimlerle 40 Hadis' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Çizimlerle 40 Hadis” konulu resim yarışması il finalinde dereceye giren öğrenciler ve Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Öğrencileri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, onlarla bir süre sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Toğrul ile birlikte yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek başarılar diledi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, XVII Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasında Biyoloji alanında Türkiye 1'incisi olan Merkez Doğa Koleji öğrencilerinden Muhammed Zana Çelik ve Ecrin Nur Kınat ile TÜBİTAK 2021 yılı 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 2 proje ile bölge sergisine çıkmaya hak kazanan öğrencilerden Ezo Dursun, Hazal Artuk, Zeynep Ebrar Akdeniz ve Ecrin Nur Kınat'ı makamında kabul etti. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencileri ödüllendirdi.