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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin YKS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, YKS’de başarılı olan ve Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, YKS'de başarılı olan ve Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.


Başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencileri altınla ödüllendiren Tekin, öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi.


Tekin'in ziyaretine gelen öğrenciler Ferhat Arslan ile Mahmut Sami Çelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, M.İkbal Kurt Yalova Hukuk Fakültesi, Fehmi Aslan İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ahmet Dursun Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mehmet Uray İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yazgül Demirtaş Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığı bildirildi.


Öte yandan ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Bulan da eşlik etti.

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