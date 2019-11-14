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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ahlat Kaymakamı Erat'a ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat’ı makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ahlat Kaymakamı Erkan Erat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erat, ziyaretten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrası Kaymakam Erat, misafirini yolcu etti.

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