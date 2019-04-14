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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Başkan Sayan'a hayırlı olsun ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Belediye Başkanı Savcı Sayan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 31 Mart Yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür eden Başkan Sayan,” Belediyemizin tüm imkanları okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daima yanında olacak”dedi.


Eğitimde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Sayan'a bilgi veren Tekin, eğitime vereceği destekten dolayı Başkan Sayan'a teşekkür etti.

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