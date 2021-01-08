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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den kurum müdürlerine teşekkür plaketi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan’a teşekkür plaketi verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan'a teşekkür plaketi verdi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Okan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, eğitime desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Okan'a plaket veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Eğitime destek ve katkılarından dolayı kurum müdürlerine ve ekiplerine teşekkür ederim"dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kurum müdürleri, ziyaret ve plaketten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti.

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