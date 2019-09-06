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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den okul ve ilçe ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayretin Atmaca Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek zümre toplantısına katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayretin Atmaca Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek zümre toplantısına katıldı.


İl merkezinde bulunan Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hayretin Atmaca Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, zümre toplantılarına katıldı. Eğitimdeki başarının nasıl artırılabileceği konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Tekin, eğitim konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Özellikle zümrelerin titizlikle hazırlanmasının öğrenci başarısına etki edeceğini vurgulayan Tekin, başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçmesi temennisinde bulundu. Tekin, buradan Hamur ve Tutak ilçelerine giderek yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu. İnşaatlar hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, daha sonra Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Tutak Kaymakamlığına atanan Ahmet Karaaslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bir süre Kaymakam Karaaslan ile görüşen Tekin, ardından ilçeden ayrıldı.

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