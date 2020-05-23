İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, bayramların, insanların kardeşçe kucaklaştığı, birbirlerine sevgi ve saygılarının perçinlendiği günler olduğunu belirtti.Tekin,"Kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi umuduyla, eğitim camiamız başta olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileklerimle saygılarımı sunuyorum"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.