İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir'e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’i makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret etti.


Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Başkan Taşdemir ile bir süre görüşerek ilçe eğitimi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı Tekin'e teşekkür eden Başkan Taşdemir, Tekin'e ziyaret anısına plaket takdim etti. Tekin, misafirperverliğinden dolayı Başkan Taşdemir'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.