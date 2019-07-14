Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 15 Temmuz Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferinin önemini, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma yükümlüğünü hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu vesileyle tarihe altın harflerle kazınan bu demokrasi destanıyla, toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahramanlıklarını ömür boyu bedenlerinde ve zihinlerinde şerefle taşıyacak olan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.