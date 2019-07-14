İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 15 Temmuz Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferinin önemini, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma yükümlüğünü hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu vesileyle tarihe altın harflerle kazınan bu demokrasi destanıyla, toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahramanlıklarını ömür boyu bedenlerinde ve zihinlerinde şerefle taşıyacak olan gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.