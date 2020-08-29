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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Mesajında, vatanın birliği ve milletin bağımsızlığı uğruna verilen büyük ve onurlu mücadelenin kazanıldığı bu zaferin 98'inci yıl dönümünde tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şunları kaydetti: “Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun.”

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