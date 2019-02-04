Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in ikinci yarıyıl mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminden sonra yarıyıl tatilini de geride bıraktıklarını belirterek, ikinci yarıyılın hayırlı olması temennisinde bulundu. Okul yöneticileri ve öğretmenlere seslenen Tekin,”Elinizle şekil verdiğiniz yavrularımız, sizlerden geleceğe dair, hayatta başarılı olmak için yol göstermenizi isteyeceklerdir. Bu isteği öğrencilerimiz çok net sözlerle ifade edemeyeceklerdir. Ama sizler onların gözlerindeki ışığa bakarak neleri istediklerini göreceksiniz. Hepinize, onlara yol göstermek için çok önemli vazifeler düşmektedir. Bugüne kadar hakkıyla yerine getirdiğiniz bu görevi aynı kararlılık ve fedakarlıkla yerine getireceğinizden şüphem yok”dedi.

Öğrencilere ve velilere de seslenen Tekin,”Sizler gözleri ufka bakan ve geleceğe koşar adımlarla yürüyen geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olanlarsınız. Onun için göreviniz kutsal, hedefiniz büyüktür. Bu hedefe ulaşmak için şu anda zamanınız var. Bu zamanı değerlendirmek için her türlü fırsat elinizdedir. Şunu unutmayın ki, zaman çok hızla akıp gitmektedir. Eğer bugünü iyi değerlendiremezseniz, yarın bunun zorluklarını hem siz hem de ülkemiz çekecektir. Sizlerden ricam öğretmenlerinize sımsıkı sarılarak, onların yeteneklerini keşfetmeniz ve onların gösterdiği yolda emin adımlarla ilerlemenizdir. Velilerimizin de çocuklarınızı geleceğe hazırlarken öğretmenleriyle her zaman irtibat halinde olması gerekiyor. Sabah okula gönderdiğiniz çocuklarınızla sizin de bir yanınız okula gitmiyorsa, onları bu başarı yolunda yalnız bırakıyorsunuz demektir. Onların sadece maddi ihtiyaçları yoktur, onların manevi yönden de desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Lütfen çocuklarınızı sevdiğiniz kadar, eğitim öğretimlerini de sevin. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli eğitim çalışanlarımıza, kıymetli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize huzur, sağlık ve başarı dileklerimi sunar, yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim”diye konuştu.