Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in okul denetimi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karakurt ile birlikte Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun bölümleri ve atölyelerinde incelemelerde bulunan Tekin, okulda yapılan çalışmalar hakkında okul müdürü Mehmet Özmüş'ten bilgi aldı. Motor atölyesindeki öğrenciler tarafından Tekin'e pasta sürprizi yapıldı. Sürprizinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, öğretmenlerle pasta kesimi yaptı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Tekin, ardından okuldan ayrıldı.