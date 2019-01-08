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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in okul ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezinde bulunan okulları ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.


Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kasım Bayram Ortaokulu, İsmet Ömeroğlu İlkokulu, Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 15 Nisan İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi ve Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu'nu ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulların bölümlerinde denetlemelerde bulundu.


Sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Öğretmenliğinin önemine değinen Tekin, öğretmenliğin bedelinin maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sınırları duvarlarla çevrilemeyecek kadar kutsal bir çaba olduğunu belirtti. Öğretmenin, bir toplumun geleceği için ümit ve güven kaynağı olduğunu ifade eden Tekin,”Öğretmenler her şeyin en iyisini, en güzelini hak etmektedirler. Bugünün yöneticileri olarak ne yaparsak yapalım sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler sizlersiniz. Çünkü bu milletin çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak tek bir meslek vardır o da öğretmenliktir”dedi.

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