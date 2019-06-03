İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in Ramazan Bayramı Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, bayramların insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.


Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olması gibi nedenlerle toplumsal yaşam içinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tekin, “Bu özel gün vesilesiyle Ramazan Bayramının ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm eğitim çalışanlarının ve halkımızın bayramını en içten duygularımla kutlarım”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.