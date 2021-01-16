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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'in teşekkür ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime katkı ve desteklerinden dolayı Özel İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sahibi Diş Hekimi İlhami Yıldız ile iş insanları Kadir ve Mehmet Aldemir kardeşlere teşekkür plaketi verdi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ile birlikte, mezun olduğu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesinde Z Kütüphanesini kuran ve kütüphaneye yaklaşık 3 bin kitap bağışlayan Özel İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sahibi Diş Hekimi İlhami Yıldız ile aynı okula yapılan 150 kişilik konferans salonun mefruşatına katkıdan bulunan iş insanları Kadir ve Mehmet Aldemir kardeşleri iş yerlerinde ziyaret ederek, onlara eğitime verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Diş Hekimi İlhami Yıldız ile iş insanları Kadir ve Mehmet Aldemir kardeşlere teşekkür plaketi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Ağrı'daki eğitimin gelişmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

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