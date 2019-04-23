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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan koltuğunu devretti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu sembolik olarak ilkokul 1.

sınıf öğrencisi Eylül Oğur'a devretti.


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın makamında gerçekleşen sembolik devir teslim töreninde, müdürlük koltuğuna İsmet Ömeroğlu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Eylül Oğur oturdu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, onlara çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, İsmet Ömeroğlu İlkokulu Müdürü İbrahim Halil Durmuş ve öğretmenler eşlik etti.

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