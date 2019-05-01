İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan öğrencilerle birlikte fidan dikti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte fidan dikti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul idarecileri tarafından karşılanan Turan, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, amaçlar olarak çocuklara fidan dikme, yeşili sevdirme ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirterek, “Bugün de bu yüzden buradayız. Çocuklarımız bugünü unutmayacaklar ve doğal yaşamı, ekolojiyi, çevreyi koruyacaklardır. Ben buna gönülden inanıyorum”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.