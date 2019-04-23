Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan'ın 23 Nisan Mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yayınladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile Milli Egemenliğin taçlandığı bu anlamlı günü kutlamanın onur ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu özel günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Bu günü anlamlandıran aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili çocuklarımızın, her fidanı sevgiyle büyüten fedakar öğretmenlerimizin ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.