Ağrı Müftülüğü "Mevlid-i Nebi" programı düzenledi

Ağrı Müftülüğü tarafından kentte bulunan tüm camilerde "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.

Ulu Camii'nde düzenlenen programa Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan program, okunan mevlit ve ilahiler ile devam etti. Yoğun katılımın olduğu programda çocuklarda yerini aldı.

Cemaatle buluşan İl Müftüsü Büyük "O'nun Gibi Yaşamak" konulu vaaz verdi.

Müftü Büyük, "Peygamber Efendimiz veda haccında buyuruyor ki, 'size iki şey bırakıyorum bu iki şeye sımsıkı sarıldınız sürece asla yolunuzu şaşırmayacaksınız.' Bunlar Allah'ın kelamı Kur'an'ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Bu gece Allah Resulünün bizlere bıraktığı bu değerli iki mirası yeniden hatırlamamız lazım. Bu gece şunları sormalıyız kendimize, benim Kur'an'la ilişkim nedir? Kur'an benim hayatıma ne kadar yansıdı? Peygamberin sünneti ve güzel ahlakı benim hayatıma ne kadar yansıdı? buna bakmak lazım. İşte o zaman bu gece bizim için bir anlam ifade edecek. Tıpkı Peygamber Efendimizin kutlu doğumunda gökyüzünü aydınlatan o nur bu gecede bizim kalbimizi gönlümüzü aydınlatacak." ifadelerinde bulundu.

Program kılınan yatsı namazının ardından sona erdi.