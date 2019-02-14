Ağrı Önder İmam Hatipliler Derneği'nden eğitime destek

Ağrı Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Tekin Ergül, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında İmam hatip okullarında eğitimin kalitesini arttıracak faaliyetlerde bulunmak amacıyla hazırlanan protokol İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Tekin ve Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Tekin Ergül tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile imam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin kültürel - sanatsal çalışmaları, sosyal etkinlikler, gezi, seminer, yarışma, konferans, panel gibi etkinliklerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipliler tarafından gönüllü olarak destekleneceği belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,”Sivil toplum kuruluşlarının şehrimizin eğitim kalitesini arttıracak faaliyetlerde yanımızda olması bizlere güç veriyor. Ayrıca gelecek için daha da umutlandırıyor. Eğitim adına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum”dedi. Ziyarete, Memur- Sen Ağrı İl Başkanı Süleyman Gümüşer de eşlik etti.