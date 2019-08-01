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Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı yapıldı

Ağrı Organize Sanayi Bölge Toplantısı Vali Sayın Süleyman Eban başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Tarım ve Kimyasal tesis projeleri, tesisler için yer tahsisi ve alt yapı çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda planlanan tesislerde Evsaflı Bitki Yetiştirilmesi ve bu bitkilerden ekstrakt maddelerin elde edilmesi, süt ve yoğurt, süt tozu, laktoz fonksiyonel gıda, katkı maddeleri, çocuk maması gibi ürünlerin Ağrı'da üretimi yapılarak yurt içi ve yurt dışı satışlarının kentin ve bölgenin kalkınması için büyük katkı sağlayacağı ve istihdam alanı oluşturacağı belirtildi.


Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleşen Organize Sanayi Bölgesi toplantısına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve İl Özel İdaresi kurum müdürleri katıldı.

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