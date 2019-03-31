Ağrı sandık başında

Ağrı'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimi nedeni ile vatandaşlar sandık başına giderken, Ağrı genelinde bin 243 sandıkta 301 bin 706 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giden Ağrılılar saat 07:00 itibari ile oy kullanmaya başladılar.

Ağrı Merkez 313 sandıkta 85 bin 427 seçmen, Diyadin İlçesi'nde 109 sandıkta 23bin 145 seçmen, Doğubayazıt İlçesi'nde 250 sandıkta 67 bin 176 seçmen, Eleşkirt ilçesinde 102 sandıkta 20 bin 619 seçmen, Hamur ilçesinde 57 sandıkta 10 bin 782 seçmen, Patnos ilçesinde 251 sandıkta 65 bin 387 seçmen, Taşlıçay ilçesinde 59 sandıkta 11 bin 615 seçmen, Tutak ilçesinde 102 sandıkta 17 bin 555 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi. Ağrı merkez ve ilçelerinde genel toplamda 1.243 sandıkta 301 bin 706 seçmen oy kullanacağı bildirildi.

Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'da sabah saatlerinde İMKB Gazi İlköğretim Okulu'na giderek oyunu 1085 nolu sandıkta kullandı.

Ağrı'da sabah saatlerinde okullarda yoğunluk yaşanmazken, vatandaşların ilerleyen saatlerde oy kullanması bekleniyor.