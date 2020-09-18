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Ağrı şehidini gözyaşlarıyla karşıladı

Kuzey Irak’ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan’ın cenazesi Ağrı’ya getirildi.

Kuzey Irak'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi Ağrı'ya getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Arslan'ın naaşı memleketi Ağrı'ya getirildi. Sabaha doğru Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen şehit için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Törende şehidin ailesi ayakta durmakta zorlanırken, aile için tekerlekli sandalyeler getirildi. Acılı aileyi Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan teskin etmeye çalışırken, şehidin cuma namazı sonrasında defnedileceği belirtildi.

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