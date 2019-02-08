Ağrı Şehir Stadyumu temizleniyor

Ağrı'da karla kaplanan Vali Lütfü Yiyenoğlu şehir stadyum, küreklerle temizleniyor.

Ağrı Vali Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyum'unda, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Spor arasında oynanacak maç öncesi kar temizleme çalışması başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 personel, karla kaplı stadyumu küreklerle temizleme çalışmalarına başladı. İşçilerin küreklerle topladığı kar, stadın dışına çıkarılıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Şube Müdürü Cemil Budak; Karla kapalı şehir stadyumunu pazar günü oynanacak Ağrı 1970 Spor ile Erciş Gençlik Spor maçına hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Budak, “Tüm personelimiz ile birlikte sabahın erken saatlerinde yoğun kar yağışı altında sahanın tamamını açtık. Tekrardan hızını arttıran kar yağışı sahayı yine kapatmış durumda. İnşallah Pazar gününe kadar sahayı temizleyip, müsabakanın oynanmasını sağlayacağız” dedi.

Budak ayrıca U-17 ligi müsabakaları içinde ilçelerde de saha açma çalışmalarının olduğu belirtti.