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Ağrı SEM sporcularından büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonasında Ağrılı sporcu Ali Demir kendi kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonasında Ağrılı sporcu Ali Demir kendi kategorisinde birinci oldu.


Türkiye'de 5 bölgeden gerçekleştirilen yarışmalara, Trabzon bölgesinde mücadele eden Ağrılı sporcular kendi alanlarında derece elde ettiler.


Türkiye Atletizm Yıldızlar Şampiyonasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı SEM'de (Sporcu Eğitim Merkezi) yetişen sporculardan , 2 bin metre Engelli yarışında Ali Demir grup 1.'si, 800 metre Murat Taştan Grup 4.'sü, bin 500 metrede Oktay Boztepe Grup 5.'si olma başarısı gösterdi.


Yarışmada alınan tüm dereceler sonucunda Ağrılı sporcu Ali Demir 2000 m engelli branşında Türkiye 3.sü oldu.

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