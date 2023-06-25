Ağrı, sorunlarının çözümü için konuşuyor

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü ünlü Radyocu Afrikalı Ali'nin yaptığı söyleşide, Ağrı Konuşuyor Platformu Başkanı Ufuk Balkis, konuşmacı olarak katıldı. Kentteki birçok STK temsilcisi, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı söyleşide, Ağrı'da yıllarca çözüme kavuşturulmamış sağlıktan-ulaşıma, ulaşımdan-su sorununa, su sorunundan-şehir planına kadar onlarca sorun dile getirildi. Kentin sorunlarının çözümü için bütün bir şehrin birlikte konuşup birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekilen söyleşide, platform olarak gönüllü başlattıkları çalışmaların artarak devem edeceğini kaydeden Ağrı Konuşuyor Platformu Başkanı Ufuk Balkis, Ağrı'yı tek yürek olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı. “Toplum kazanırsa, birey kazanır” diyen Balkis, çağın gereklerine uygun, daha medeni ve daha yaşanılır bir Ağrı inşa etmenin, bütün Ağrılıların görevi olduğunu vurguladı.