Ağrı Spor Galatasaray'ı gölgede bıraktı!

Grup'ta şampiyon olup, TFF 3. Lig'e yükselme 3. Kademe Play-off maçında Akşehirspor'u mağlup ederek 3. Lig'e çıkan Ağrı Spor, Ağrılı taraftarlarca coşku ile karşılandı.

Cumartesi günü Gaziantep'te oynadığı Akşehirspor maçını kazanarak, Ağrı'nın 18 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Ağrı Spor, akşam saatlerinde Ağrı'ya döndü. Binlerce Ağrılı taraftar, Ağrı Spor'u coşku ile karşıladı

Galatarasay'ın şampiyonluğunu gölgede bıraktı

Ağrı Spor'un kente gelişi sırasında, Süper Lig'de Başaksehir'i yenerek Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Ağrı'daki şampiyonluk kutlamaları askıya alındı. Ağrılı Ultraslan Taraftar Gurubu Galatasaray'ın şampiyonluğu için şehirde kısa bir tur attıktan sonra, Ağrı Spor'un şampiyonluk kutlamalarının olduğu Dörtyol kavşağına gelerek, Ağrı Sporlu taraftarlar la birlikte takımı karşıladı.

Kutlama alanında Ağrılı taraftarlar takımlarını, Süper Lig'de mücadele eden çoğu takımı kıskandıracak şekilde karşıladı. Büyük bir coşku ve sevinçle takımla birlikte eğlenen Ağrılı taraftarlar, gelecek sene ikinci lige çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Öte yandan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da alana gelerek, Ağrılı taraftarların sevincine ortak olup, takıma elinden gelen desteği sağlayacağı sözünü verdi.