Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Kayaklı Koşu sporcuları Bolu'da büyük bir başarıya imza atılır.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 08-10 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu /Gerede' de düzenlenen Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcuları büyük başarı elde etti.

2 gün devam eden müsabakalar sonucunda Ağrı'yı temsil eden sporcular:

“Birinci gün yapılan müsabakalarda: U-21 Bayanlar Zozan Malkaç 1. / Seher Kaçmaz 2. / U-20 Erkekler Cihan Kartal 2. / Mehmet Türün 3. /U-20 Bayanlar Fatma Yavuz 2. oldu.

İkinci gün yapılan müsabakalarda ise: U-21 Bayanlarda Seher Kaçmaz 2. / U-20 Erkeklerde Cihan Kartal 1. / Abdurrahim Duman 3. /U-18 Erkekler Cumali Doğan 3. oldu.”

2 Altın, 4 Gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalya ile yarışmaları tamamlayan sporcular madalya koleksiyonlarına yenilerini eklemiş oldu.