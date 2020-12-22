Ağrı Sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Sporcu Eğitim Merkezinde spor hayatlarını sürdüren Ağrı erkek atletizm takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Adana'da düzenlenen U-18 Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Ağrı erkek atletizm takımı, takım halinde şampiyon oldu. U-18 Bölgesel Kros Ligi Türkiye şampiyonası Adana'da yapıldı. Yapılan müsabakalara 18 takımdan 90 sporcu mücadele etti.

Müsabakalarda; Ali Demir, Oktay Boztepe, Rojhat Baban ve Murat Taştan'dan oluşan atletizm takımı Ağrı'yı müsabakalarda temsil etti. Müsabaka boyunca mücadele eden Ağrılı sporcular tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslediler. Antrenörleri Burhan Boztepe ve Yakup Solhan yönetiminde müsabakalara katılan sporcular daha öncede birçok önemli başarıya imza atmışlardı.