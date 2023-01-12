Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Engin Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kızılay Kan Bağış Merkezi ekibi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda kurdukları seyyar kan istasyonu merkezinde müdürlük çalışanlarından kan bağışı kabul etti. Sağlık ekibi tarafından toplanan kan bağışına, çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Başta İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Tarım ve Orman Müdür yardımcıları Zeki Çelik ve Ferdi Çelik, şube müdürleri olmak üzere çok sayıda müdürlük çalışanı kan vererek katkıda bulundu.