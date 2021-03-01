Ağrı Türk İmar-Sen Başkanı Çiftçi oldu

Türk İmar-Sen Başkanı Nihat yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk İmar-Sen genel Başbakanı Salih Demir ile Genel Başkan Yardımcı Etem Yaşar Yılmaz'ın Tarafından Ağrı ilimize Türk İmarsen İl Temsilcisi olarak atandım. İlimizde ise her kurumda ciddi manada personel eksikliği bulunmaktadır. Gerek ilimizin iklim şartları gerek gelişmişlik düzeyi nedeniyle gelen memurların çoğu kısa bir süre içinde gitmektedir. Bunu önüne geçilebilmesi için doğu da çalışan kamu personeli için doğu tazminatı, kira yardımı vb. yardımların yapılması gerekmektedir. Valiliğimiz ve belediyemizin gerekli tedbirleri ivedi olarak alması gerektiği kanaatindeyim.“